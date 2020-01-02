Muş'ta karda mahsur kalan minibüsteki 20 kişi kurtarıldı

02.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:33

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, mahsur kalan minibüse ulaşarak, 20 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Muş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle sabah erken saatlerde şehir merkezine gelen Derecik köyü minibüsü, karda mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine merkeze bağlı Derecik köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri, içerisinde 20 yolcu bulunan minibüse ulaştı. Yolu temizleyerek minibüs ve yolcuları kurtaran İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kısa sürede köy yollarını ulaşıma açarak, yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşları kurtardı.

Kaynak: DHA

Minibüs içerisinde kurtarılmayı beklediklerini söyleyen Ramazan Demir, "Sabahtan beri kar yağıyor. Minibüsle birlikte yolda mahsur kaldık. Sağolsunlar ekipler kısa sürede bizi bulunduğumuz yerden kurtardı" dedi.İş makineleri tarafından kurtarılan minibüs, takılan zincirle devam ederken yolda kalan diğer araç sürücülerine ekipler yardımcı oldu.