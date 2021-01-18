Muş'ta karayolları ekipleri, karda mahsur kalan araçları kurtardı
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Muş'ta karayolları ekipleri, karda mahsur kalan araçları kurtardı

18.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:07
Muş'ta karayolları ekipleri, karda mahsur kalan araçları kurtardı

Muş'ta karayolları ekipleri, kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan araçları kurtardı.

Muş'ta karayolları ekipleri, kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan araçları kurtardı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Kulp kara yolunun 40'ıncı kilometresinde bazı araçlar mahsur kaldı.

Bölgeye giden Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekiplerince araçlar kurtarılırken, karayollarına ait kar püskürtme aracı da kara saplandı.

Karayolları ekipleri, aracı 4 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

Karla mücadele çalışmalarını inceleyen Muş Karayolları 113. Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 aracın mahsur kaldığını söyledi.

Yol açma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Sayılgan, şöyle konuştu:

"Bazı yerlerde tipiden dolayı kar kalınlığı 4-5 metreye ulaşmış. Tipi de devam ediyor, görüş mesafesi sıfır. Yol açma esnasında tipiden dolayı operatörümüz yolu görmediği için şarampole doğru kara saplandı. Araç biraz daha ilerleseydi şarampole giderdi. Tam uç noktada durmuş. Şu anda Muş-Kulp kara yolunu açmaktayız. Rotatifimiz kara saplanmıştı, 4 saatlik çalışma sonucu iş makinesini kurtardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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