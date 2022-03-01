Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
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Muş'ta, 8 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
MUŞ (AA) - Muş'ta, 8 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Kentten geçen Karasu Nehri'ndeki köprüden düşerek gözden kaybolduğu değerlendirilen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.
Ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.
İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda, polis, UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 "kurbağa adam" Özkan'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlayacak.