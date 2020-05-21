Muş'ta karantina süresi tamamlanan 107 kişi memleketlerine uğurlandı
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Muş'ta karantina süresi tamamlanan 107 kişi memleketlerine uğurlandı

Muş'ta karantina süresi tamamlanan 107 kişi memleketlerine uğurlandı Almanya'dan korona virüs tedbirleri kapsamında Muş'a getirilen 107 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

21.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:21

Muş'ta karantina süresi tamamlanan 107 kişi memleketlerine uğurlandı

MUŞ - Almanya'dan korona virüs tedbirleri kapsamında Muş'a getirilen 107 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca yürütülen ortak çalışma sonucunda Almanya'dan getirilen 107 vatandaşın, Muş'taki karantina süresi tamamlandı. Müştakbaba Öğrenci Yurdu'nda karantina süresi tamamlanan vatandaşların sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından çıkışları sağlandı.

Yurt çıkışında misafirlere hatıra olarak fidan dağıtımı yapıldı. Bazı vatandaşlar fidanlarını kaldığı yurt bahçesine dikerken bazıları da beraberinde memleketine götürmeyi tercih etti.

Sosyal mesafe kuralına uyularak yolcu edilen 107 vatandaş, dezenfekte işlemi yapılan otobüslerle memleketlerine gönderildi.

"107 kişi memleketlerine uğurladık"

13 gün önce Almanya'dan getirtilen misafirleri Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlarda ağırladıklarını aktaran AFAD İl Müdürü Veysi As, "Bugün ise tahliyeleri gerçekleştiriliyor. 107 kişi 5 ayrı otobüsümüzle memleketlerine yolcu ettik. Bir otobüs Mersin istikametine, 3 otobüs Antalya'ya, bir otobüs ise İstanbul ve İzmir istikametine giderek 107 kişiyi memleketlerine bırakacak. Muş'ta karantinada kimse kalmadı" diye konuştu.

Kovid-19 kapsamında Almanya'dan Muş'a getirilen 107 vatandaşı en iyi şekilde misafir ettiklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, sorunsuz bir şekilde onları uğurladıklarını söyledi. Vatandaşlarda virüse rastlanmadığını kaydeden Güler, "Almanya'dan gelen 107 misafirimizi bugün hamdolsun hiçbirinde hastalık rastlanmadan sağlıklı bir şekilde uğurluyoruz. Emeği geçen bütün personellerimize teşekkür ederim. Güzel bir koordinasyon vardı, insanlar mutlu ayrılıyor. Dualarla ayrılıyor" dedi.

Uğurlamaya, misafirlere karantina süreci boyunca eşlik eden Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetimi Merkezi Müdürü Baran Akar da katıldı.

Muş'ta karantina süresi tamamlanan 107 kişi memleketlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

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