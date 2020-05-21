Muş'ta karantina süresi dolan 107 kişi memleketlerine uğurlandı
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Muş'ta karantina süresi dolan 107 kişi memleketlerine uğurlandı

Almanya'dan getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Muş'ta karantinaya alınan 107 kişi, sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Muş'ta karantina süresi dolan 107 kişi memleketlerine uğurlandı
21.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:29

Almanya'dan getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Muş'ta karantinaya alınan 107 kişi, sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışma kapsamında Almanya'dan getirilen 107 kişinin, Muş'taki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Müştakbaba Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak çıkış işlemleri tamamlandı.

Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Karantina süresi tamamlanan 107 kişiye fidan dağıtıldı. Bazıları, fidanları yurt bahçesinde dikerken bazıları da hatıra olması için memleketlerine götürdü.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'dan getirilen misafirleri en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"107 misafirimizi, hiçbirinde hastalığa rastlanmadan sağlıklı bir şekilde uğurladık. Emeği geçen personelimize teşekkür ederim. İnsanlar mutlu ve dua ederek ayrılıyor. Memleketin her yerinden insan var burada. Bu mozaiği mutlu şekilde uğurlamanın sevincini onurunu yaşıyoruz."

AFAD İl Müdürü Veysi As ise Almanya'dan getirilen misafirleri 5 otobüsle memleketlerine uğurladıklarını ifade etti.

Uğurlamaya, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Yiğit, Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetimi Merkezi Müdürü Baran Akar da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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