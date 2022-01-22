Muş'ta kara kışın iki yüzü

MUŞ'ta zorlu kış şartları kırsalda çileye dönüşürken, kent merkezinde eğlence halini aldı. 1600 rakımdaki Yukarıyongalı köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlar evlerine hapsolurken, kent merkezinde ise çay ocağı işleten Şeref Yollu, kardan kulübe yapıp, müşterilerini burada misafir etti.

Merkeze bağlı 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bölgede 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlar evlerine hapsoldu. 100 hanede yaklaşık 600 nüfusun yaşadığı köyde, kar yağışı ve tipi nedeniyle hayvanlarını ahırlarda besledi.

Arkadaşıyla birlikte kulübenin içerisinde oturup çay içen Mehmet İçyer de, "Masa ve sandalyenin içerisinde bulunduğu kardan kulübe içerisinde arkadaşımla beraber oturup, çay içerek keyfimize baktık. Çok güzel olmuş, hatıra fotoğrafı çekildik" dedi.