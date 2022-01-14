Muş'ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Muş'ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandıMUŞ Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yüksek kesim ve kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Hafta başından bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, 109 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kapalı yollarda çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekipleri, vatandaşlara ulaşım vermek için 7/24 esasına göre çalışıyor. Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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