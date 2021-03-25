Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
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Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU - Haberler | Güncel

Kar yağışı kenti beyaza bürüdü Muş'ta etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

MUŞ - Muş'ta etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte etkisini sürdürmeye devam eden olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor. Aniden bastıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. İlkbahara girmeye hazırlanan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Baharı beklerken kışın yeniden geldiğini anlatan esnaf Muhammed Demir, "Allah'ın rahmeti işte, yağıyor. Özellikle Doğu tarafında çok ağır şartlarda yaşıyoruz. Bundan iki gün önce de fırtına vardı, evler, çatılar, araçlar hasar gördü. Şu anda ulaşımda da sıkıntı oluyor. Yaz gelecek gibi görünmüyor" dedi.

Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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