Muş'ta kar yağışı
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Muş'ta kar yağışı

09.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:39

Muş'ta kar yağışı Kentteki besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı Muş'ta etkili olan kar yağışı özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşları olumsuz yönde etkiledi.

Muş'ta kar yağışı

Kentteki besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşları olumsuz yönde etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kırsal ve yüksek kesimdeki vatandaşları olumsuz yönde etkiledi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meralara çıkaran besiciler, aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Merkeze 7 kilometre mesafedeki Karlıdere köyündeki besiciler, etkili olan kar yağışıyla beraber hayvanlarıyla birlikte yeniden köyün yolunu tuttu. Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı, hava sıcaklığının düşmesinin yanı sıra trafiğin de ağır ilerlemesine neden oldu. Kentte kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Muş'ta kar yağışı
Muş'ta kar yağışı
Muş'ta kar yağışı
Muş'ta kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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