Muş'ta kar yağışı

02.11.2019 13:18

Muş'ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevleler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Köy yolunda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerden Ali Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaniçi köyünde yaşadığını ve bölgeye mevsimin ilk karının yağdığını söyledi.

Köy yoluna 20 santimetre kar yağdığını ifade eden Özmen, "İlerlemekte güçlük çekiyoruz. Bu bölgenin karı meşhurdur. Bundan sonra burası böyle zorlu geçecek." dedi.

Vatandaşlardan Kasım Avcı da kış mevsiminin erken geldiğini belirtti.

Kar yağışıyla güzel manzaraların oluştuğunu anlatan Avcı, "Biz de bu manzaraları görmeye geldik. Bu bölgede köyler var. Bir taraftan karın beyaz örtüsü, bir taraftan da henüz yapraklarını dökmeyen ağaçların verdiği renkler, doğaya müthiş bir güzellik katıyor. Biz de bu manzarayı cep telefonlarımızla fotoğraflıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA