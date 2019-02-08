Muş'ta Kar Yağışı
MUŞ (AA ) - Muş'ta kar yağışının ardından kapanan yolları açmak için çalışma başlatıldı.
MUŞ (AA ) - Muş'ta kar yağışının ardından kapanan yolları açmak için çalışma başlatıldı.
Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Korkut-Bulanık kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, tipi nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açarken, ilerlemekte güçlük çeken sürücülere de yardım etti.
Kar nedeniyle ilerleyemeyen araçta mahsur kalan hasta Mehmet Alp, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
Ekipler, sürücüleri, zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA