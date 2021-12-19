MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı.

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatını olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. 11 köy ile 3 mezranın bulunduğu Yazladeresi grup köy yolu da kapanınca 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köylüler, ekipler sayesinde evlerine ulaştırıldı. Bu arada bölgede etkili olan tipi karla mücadeleyi zorlaştırıyor.

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

 Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title