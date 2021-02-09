Muş'ta kar nedeniyle kapanan yol 6 günde açılabildi

Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı yol, 6 gün süren çalışmayla açıldı.

Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı yol, 6 gün süren çalışmayla açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan yağışın ardından kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışarak tüm yolları açan ekipler, 9 köy ve 22 mezranın alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüttü.

Ekipler, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı yolu 6 gün süren çalışma sonucu açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun çalışma sonucu kentteki tüm yolların açıldığını söyledi.

Ekiplerin bu süreçte fedakarca görev yaptığını belirten Yentür, şöyle konuştu:

"Coğrafyanın zor olmasından dolayı özellikle Derecik ve Ilıca grup köy yolunun 10 kilometrelik kısmı zorlukla açıldı. Yer yer 6-7 metre kar kütleleriyle karşı karşıya kaldık. Açılmamış bir köy ve mezra yolumuz kalmadı. Emek veren çalışanlarımıza ve destekleyen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım