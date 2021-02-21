Kar kütlelerinin iş makinelerinin boyunu aştığı köy yolları güçlükle açılıyor

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Muş'ta karla mücadele ekipleri, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı köy yollarını güçlükle açıyor.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan karın ardından kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde iş makinelerinin boyunu aştığı Üçevler grup köy yolunda çalışan ekipler, yoğun kar ve sise rağmen vatandaşların mağdur olmaması için mücadele veriyor.

Yüksek kar örtüsü nedeniyle bazı bölgelerde neredeyse tünelin oluştuğu yoldaki çalışma, drone ile havadan görüntülendi.

"Nefesin olduğu her yere devlet olarak hizmet götürmek vazifemizdir"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür süren karın genel yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Sorumluluk alanlarında 48 iş makinesi 64 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini aktaran Yentür, şöyle konuştu:

"Yüksek yerlerde fırtına ve tipi nedeniyle karın yağmadığı dönemlerde de yolların kapanması söz konusu oluyor. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak yolları açık tutmaya çalışıyoruz. Fırtına nedeniyle zaman zaman görüş mesafemiz 10 metreye kadar düşüyor. İş makinelerimiz yüksek yerlerdeki fırtınadan dolayı sürekli yoldan çıkıyor. Bu da çalışmamızı aksatıyor. Nefesin olduğu her yere devlet olarak hizmet götürmek, oradaki insanların ulaşımını sağlamak vazifemizdir. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün ekipleri çok tecrübeli."

Yentür, açılan yolların yarım saat sonra tekrar dolduğunu belirterek, yüksek kesimlerdeki yollarda kardan tünellerin oluştuğunu ifade etti.

Ekip Şefi Nazım Diner ise kar kalınlığının bazı yerlerde iş makinesinin boyunu aştığını belirterek, tüm zorluklara rağmen yolları açmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız