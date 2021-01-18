Muş'ta "kar kaplanları" yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor
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Muş'ta "kar kaplanları" yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor

18.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:38
Muş'ta

Muş'ta karla mücadele ekipleri, vatandaşlara sorunsuz ulaşım imkanı sunmak için olumsuz hava koşullarına rağmen karla kaplı köy yollarını açmak için çaba sarf ediyor.

Muş'ta karla mücadele ekipleri, vatandaşlara sorunsuz ulaşım imkanı sunmak için olumsuz hava koşullarına rağmen karla kaplı köy yollarını açmak için çaba sarf ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı "kar kaplanları" olarak adlandırılan ekipler, kar kalınlığın yer yer 5 metreye ulaştığı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 3 metreye kadar düştüğü Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, zorlu şartlara rağmen ulaşımın aksamaması için gece gündüz mesai yapıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 günden bu yana kentte etkili olan kardan dolayı yüksek rakımdaki köy yollarının kapandığını söyledi.

Tipi ve fırtınadan dolayı açtıkları yolların bir süre sonra tekrar kapandığını belirten Yentür, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın seyrüseferini kolaylaştırmak için 16 ekiple karla mücadele çalışması yürütüyoruz, Fırtınadan dolayı zorluklar yaşıyoruz. Fırtınanın dinmesiyle daha hızlı ve etkili bir şekilde yollarımızı açacağız. Fırtınadan dolayı bazı bölgelerde 5 metre kar var. Ekipleri seferber ettik. Yüksek kesimlerde fırtına ve tipiden dolayı görüş mesafesi 3 metreye kadar düşüyor. Operatörlerimiz önüne göremiyor. Üçevler grup köy yolunda 9 köy ve 22 mezramız var. Burayı açık tutmamazı gerekiyor. Çalışma koşullarımız çok ağır. 'Halka hizmet hakka hizmettir' düsturuyla bu çalışmaları yürütüyoruz."

Karla mücadele ekip şefi Nazım Diner ise "Yoğun kar ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Açtığımız yollar bir süre sonra yeniden kapanıyor. Yer yer 5 metre kar var. En kısa zamanda köy yolarını açacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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