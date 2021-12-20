MUŞ'TA KAR ETKİLİ OLDU, 124 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kar, 124 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Muş'ta, sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kısa sürede kara bıraktı. Lapa lapa kar yağışının etkili olduğu kentte, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışının beyaza bürüdüğü şehirde sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, 124 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücüdele keipleri köy ve mezra yollarında hummalı çalışma yürütürken, Muş Belediyesi'nin kar timleri ise kentin dört bir yanına dağılarak, karla mücadelesine başladı. Kentte kar yağışı etkisini devam ettirirken merkeze bağlı 50, Varto İlçesi'ne bağlı 60, Korkut İlçesi'ne bağlı 12 ve Malazgirt İlçesi'ne bağlı 2 köy olmak üzere toplam 124 köy yolu ulamına kapandı. Yetkililer, bu sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği bilgisi belirtti.

METEOROLOJİ UYARDI

Muş Valiliği'nden yapılan uyarıda ise, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde beklenen kar yağışının, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Hakkari ve Bitlis il geneli, Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar (20-45 cm.) şeklinde Salı (21.12.2021) günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi