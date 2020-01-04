Muş'ta kapalı yollar ulaşıma açılıyor
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Muş'ta kapalı yollar ulaşıma açılıyor

Muş'ta 2 günden buya etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 50 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

04.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:16
Muş'ta kapalı yollar ulaşıma açılıyor

'ta 2 günden buya etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 50 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.


Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kent merkezi ve kırsal alanlarda 2 günden buya etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını tekrardan ulaşıma açmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, gece saatlerinden itibaren çalışmalarına devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İHA
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