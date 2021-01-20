Muş'ta kapalı 359 köy yolundan 166'sı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Muş'ta kapalı 359 köy yolundan 166'sı açıldı

20.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:42
Muş'ta kapalı 359 köy yolundan 166'sı açıldı

MUŞ'ta, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 359 köy yolundan 166'sı yeniden açıldı.

MUŞ'ta, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 359 köy yolundan 166'sı yeniden açıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince 193 köy yolunun da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi aşarken, birçok köy yolunda ise ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 359 köy yolundan 166'sını yoğun çaba sonucu ulaşıma açabildi. Ekipler, 193 köy yolunu da ulaşıma açabilmek için zorlu çalışma koşullarına rağmen karla mücadelesini sürdürüyor.Bu kapsamda kent merkezinde 20, Varto ilçesinde 51, Bulanık ilçesinde 43, Malazgirt ilçesinde 49, Korkut ilçesinde 20 ve Hasköy ilçesinde 10 olmak üzere toplam 193 köy yolunda kar yağışı ve tipiye rağmen karla mücadele kesintisiz sürüyor.


Muş'ta kapalı 359 köy yolundan 166'sı açıldı
Muş'ta kapalı 359 köy yolundan 166'sı açıldı
Muş'ta kapalı 359 köy yolundan 166'sı açıldı
Muş'ta kapalı 359 köy yolundan 166'sı açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta kapalı 359 köy yolundan 166'sı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:42:12. #1.14#
title