Muş'ta kanatlı hayvanlara rağbet gösteriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'ta kanatlı hayvanlara rağbet gösteriliyor

Muş'ta kanatlı hayvanlara rağbet gösteriliyor Muş'a korona virüs pandemisi nedeniyle büyükşehirlerden geri dönüş yapan vatandaşlar, kanatlı hayvanlara büyük rağbet gösteriyor.

17.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:15

Muş'ta kanatlı hayvanlara rağbet gösteriliyor

MUŞ - Muş'a korona virüs pandemisi nedeniyle büyükşehirlerden geri dönüş yapan vatandaşlar, kanatlı hayvanlara büyük rağbet gösteriyor.

507 bin kanatlı hayvan varlığıyla tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Muş'ta, korona virüs nedeniyle kanatlı hayvan satışlarında artış yaşandı. Pandemi nedeniyle ilçe ve köylerdeki müstakil evlere çekilen vatandaşlar, kaz, tavuk, ördek ve hindi yetiştiriciliğine yöneldiler. Bu yıl içerisinde kanatlı hayvan çiftliklerinde üretilen kaz, tavuk, ördek ve hindiler kısa sürede tükendi. Pandemi nedeniyle kanatlı hayvanlara gösterilen rağbet hakkında açıklamalarda bulunan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, il genelinde 300 bin civarında tavuk, 72 bin civarında hindi, 35 bin civarında ördek ve 100 bin civarında da kaz varlığı bulunduğunu söyledi. Kazda Türkiye üçüncüsü, hindide Türkiye 9'uncusu, ördekte de Türkiye 2'ncisi olduklarını anlatan Aydın, "Özellikle pandemi döneminde diğer illerden ilimize geri dönüş yapanlar ve yerli vatandaşlarımız bu sektöre biraz daha ilgi gösterdiler. Gıda sektörü ve tarım sektörü pandemiyle beraber biraz daha değer kazandı. İnsanlar anladılar ki bu iş gıdasız ve tarımsız olmuyor. Bu bağlamda bunların ticareti de oluşmaya başladı. Şimdi köylerimizde herkes kendine 3-5 tavuk besliyor. Sağlıklı bir gıda sektörü oluyor." dedi.

Özellikle çiftçilerin yöneldiği kaz, hindi ve tavuk olduğunu aktaran Aydın, "Bunların da yaklaşık olarak ilimiz ekonomisine 20 milyon TL civarında bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah kısa sürede bu pandemi sürecinden kurtuluruz. Ama bu sektörün devamından da yanayız. İnsanlar sağlıklı gıdaya ve yeterli gıdaya erişsinler" diye konuştu.

Kaz ve hindi üreticisi İshak Sönmezsoy ise burada kaz ve hindi ürettiklerini ifade etti. Şu anda 4 çeşit damızlık kaz ırkı ürettiğini anlatan Sönmezsoy, "Bunlar; Mast Kazı, Çin Kazı, Linda Kazı ve yerli kazlardır. Bu yıl yetiştirmiş olduğumuz bütün kaz yavrularını daha ilk haftadan sattık. Çünkü korona virüsten dolayı köy ve ilçelere büyükşehirlerden göç ettiler. Kanatlı hayvanlara aşırı bir talep oldu. Şu ansadece kendimize yetecek kadar damızlık kaz ayırdık, geri kalanı sattık. Bu yıl tahmini olarak ortalama 3 bin civciv, 400'de anaç kaz satışı yaptık. Bu yıl satışlarımız biraz fazla oldu. Elimizde fazla kaz olmuş olsa halen isteyenler var. Ama şu anda elimizdeki kazları damızlık ayırdığımız için satışlarını yapmıyoruz. Sipariş var ama elimizde kaz kalmadı" şeklinde konuştu.

Muş'ta kanatlı hayvanlara rağbet gösteriliyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Ekonomi
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı Spor
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Ekonomi
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
17 Ağustos'un en acı videosu! Annelerin 'Yavrularım ne olur ses verin' feryadı yürekleri dağladı
17 Ağustos'un en acı videosu! Annelerin "Yavrularım ne olur ses verin" feryadı yürekleri dağladı
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de sondaj için Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de sondaj için Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Hacı Bektaş Donald Trump Vladimir Putin
Magazin Hadise Can Yaman Cem Yılmaz Sezen Aksu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Bakan
Şu an buradasınız: Muş'ta kanatlı hayvanlara rağbet gösteriliyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 13:05:20. #1.15#
title