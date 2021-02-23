Muş'ta kanatlı hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
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Muş'ta kanatlı hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

23.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:12
Muş'ta kanatlı hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, kış mevsimin çetin geçtiği kentte yiyecek bulmakta zorlanan kanatlı hayvanların doğal ortamlarında desteklenmesi amacıyla yemleme çalışma yaptı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, kış mevsimin çetin geçtiği kentte yiyecek bulmakta zorlanan kanatlı hayvanların doğal ortamlarında desteklenmesi amacıyla yemleme çalışma yaptı.

Merkeze bağlı Derecik köyüne giden ekipler, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dağların yamaçlarına ve vadilere yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Haydar Taşdemir, her yıl kış aylarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Yılda ortalama 5-6 ton yem kullanarak yaban hayvanlarını doğal ortamlarında beslemeye çalıştıklarını belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz kara aldırış etmeden haftada birkaç kez kuşların yoğun bulunduğu bölgelere giderek yem bırakıyor. Mart'ın sonuna kadar yemleme çalışmalarımız devam edecek. Yem bıraktığımız bölgeleri sürekli takip ediyoruz. Eğer yemler olduğu gibi kalıyorsa, başka bölgelere ulaştırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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