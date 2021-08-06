Muş'ta Kanada ırkı beyaz hindi yetiştiriciliği
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Muş'ta Kanada ırkı beyaz hindi yetiştiriciliği

Muş'ta Kanada ırkı beyaz hindi yetiştiriciliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hollanda'da turizm işiyle uğraştığı yıllarda gördüğü Kanada ırkı beyaz hindinin 40 kilogram et verdiğini gören İshak Sönmezsoy isimli vatandaş, Muş'taki çiftliğinde hindi yetiştirmeye başladı.

Hollanda'da turizm işiyle uğraştığı yıllarda gördüğü Kanada ırkı beyaz hindinin 40 kilogram et verdiğini gören İshak Sönmezsoy isimli vatandaş, Muş'taki çiftliğinde hindi yetiştirmeye başladı.

2003-2015 yılları arasında Hollanda'da turizmle ilgilenen ve 2016 yılında Hasköy ilçesi yakınındaki 20 dönüm alan üzerine kaz üretim ve yetiştiricilik çiftliği kuran 44 yaşındaki İshak Sönmezsoy, Elazığ'dan getirttiği 700 Kanada ırkı beyaz hindi civcivinin yetiştiriciliğine başladı. İklimin hindiler için uygun olup olmadığını araştıran Sönmezsoy, ayrıca çiftliğinde Alman Mast, Fransız g35-g36, kırma, Linda ve Çin kazı üretimi ile yetiştiriciliğini de yapıyor.

"İlk etapta 700 hindi getirdim"

Sağlıklı beslenen hindilerin 40 kilogram ağırlığına ulaşabileceğini ifade eden Sönmezsoy, bir yaşındaki hindilerin koyundan daha ağır olduğunu söyledi. Elazığ'dan 700 hindi getirttiğini ifade eden Sönmezsoy, "Bunlar 1 yaşına girdiğinde dişileri ortalama 16 ile 20 kilogram, erkekler ise 35 ile 40 kilogram ağırlığına ulaşabiliyor. Şu anda ilk etapta 700 hindi getirdim. Çevre köy ve ilçelerden isteyenler olduğu için 10'ar, 20'şer tane sattım. Şu anda elimde 400 tane hindi bulunuyor. Kalan hindileri elimde tutup, buranın iklimine ve rakıma adapte oluyor mu, olmuyor mu diye besleyeceğim" dedi.

Hollanda'da turizmle uğraştığı sırada otele getirilen hindilerin 40 kilogram ağırlığında et verdiğini anlatan Sönmezsoy, "Yeni yeni Kahramanmaraş'ta, Diyarbakır'da ve Elazığ'da üretimler yapılmaya başlanmış. Bende aşıları yapıldıktan sonra Elazığ'dan aldım. Şu anda elimdeki hindiler 65 günlük olmasına rağmen ağırlıkları 2,5 kilograma kadar çıkabiliyor. Şu anda bu hindi civcivlerini 80 liradan satıyorum. Hindiler büyüdüğü zaman kilosu ortalama 40 liradan satılıyor. 20 kilogramlık bir hindi 800 liradan alıcı buluyor. Bir hindi, bir koyundan daha değerli oluyor. Koyunu bir yıl beslediğimizde bu kiloya gelemiyor ve koyunun masrafı daha fazla oluyor" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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