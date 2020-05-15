Muş'ta kan bağışı kampanyasına destek Muş'ta Mehteran takımı ve UltrAslan taraftar grubu, kan bağışında bulundu.

Muş'ta Mehteran takımı ve UltrAslan taraftar grubu, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, yaptığı açıklamada, son zamanlarda kan stoklarımızda artış yaşandığını söyledi.

İnsanların kan bağışı kampanyasına çok duyarlı yaklaştığını anlatan Koç, kan bağışına destek veren Mehteran takımı ve UltrAslan taraftar grubuna teşekkür etti.

Mehter başı Cemal Ergin de sosyal mesafe kuralına uyarak kan bağışında bulunduklarını belirtti.

Kaynak: AA