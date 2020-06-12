Muş'ta kan bağışı kampanyası Muş'ta vatandaşlar Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Muş'ta vatandaşlar Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kızılay Muş Şube Başkanı Semih Tırpanca, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını söyledi.

Herkesin kan bağışına destek vermesini isteyen Tırpanca, "Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına herkesin katılmalarını bekliyoruz. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Kan her zaman ihtiyaçtır." dedi.

Kaynak: AA