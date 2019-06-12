Muş'ta kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon

Muş'ta kamuyu 134 bin 509 lira zarara uğrattığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde çeşitli tarihlerde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuyu 134 bin 509 lira zarara uğrattığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alınmış, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yurda kaçak yollardan giren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 12 yabancı uyruklu kişi ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanmış, şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Silah ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda av tüfeği, bu tüfeğe ait 18 fişek,

kurusıkı ve bu tabancaya ait 106 fişek, tabanca, bu silaha ait şarjör ve 7 adet 7.65 milimetre çapında fişek ve 2 G3 şarjörü ele geçirilmiş olup, yapılan çalışmalar kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA