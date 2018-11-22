Muş'ta Kadınlar Yorgan Yapmayı Öğreniyor

Muş'ta açılan yorgan kursuna katılan 25 kadın, hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Muş Belediyesi ile İŞ-KUR tarafından Şehit Murat Yılmaz Bilgi Evi'nde açılan kursa 25 kadın katıldı.

Kursa katılan kadınlar, bir taraftan yorgan yapmanın inceliklerini öğrenirken bir taraftan da ürünlerini satarak gelir elde ediyor.

Kurs eğitmeni Mehtap Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, haftada 5 gün kurs verdiklerini, yün ve elyaftan yorgan yaptıklarını, kullanılan malzemenin belediye tarafından temin edildiğini söyledi.

Kursiyerlerden Zehra Yalçın ise, yorgan yapmayı öğrendikten sonra kendi iş yerini açmak istediğini belirterek, kursu açan yetkililere teşekkür etti.

Halime Karasu da, yaklaşık 15 yıldır yorgan diktiğini, bu konuda kendini geliştirmek için kursa katıldığını dile getirdi.