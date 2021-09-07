Muş'ta kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu iş yerinde 50 kişiye istihdam sağladı
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Muş'ta kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu iş yerinde 50 kişiye istihdam sağladı

Muş'ta kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu iş yerinde 50 kişiye istihdam sağladı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına sunduğu projenin kabul edilmesinin ardından tekstil atölyesi kuran Muşlu kadın girişimci İnci Sayılgan Tok, hem aile bütçesine hem de 50 kişiye istihdam imkanı sağladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına sunduğu projenin kabul edilmesinin ardından tekstil atölyesi kuran Muşlu kadın girişimci İnci Sayılgan Tok, hem aile bütçesine hem de 50 kişiye istihdam imkanı sağladı.

Muş'ta sözleşmeli öğretmenlik yaptıktan sonra bir tekstil atölyesinde muhasebeci olarak işe başlayan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Tok, gazetecilere, devletin verdiği desteklerle birçok kadının istediği noktaya gelebileceğini söyledi.

KOSGEB ile Çalışma ve İş Kurumu desteğiyle kendi iş yerini kurduğunu belirten Tok, şöyle konuştu:

"Burada diktiğimiz kadın kıyafetleri başta Azerbaycan olmak üzere Kazakistan ve Kuzey Irak'a ihraç ediyoruz. KOSGEB'e müracaatta bulundum. Bir yıl içerisinde açtığım tekstil atölyesiyle kentin ekonomisine yaklaşık 2 milyon lira katkı sağlıyoruz. Devlet desteği olmasaydı böyle bir işi yapmak için yeterli sermayem yoktu. Şimdi hedefim daha da büyümek ve istihdam sayısını 50'ye çıkarmak. Diğer kadınlarında yönelmesini isterim ve kendi iş yerlerini kurmalarını isterim. Ayaklarının üzerinde durmaları lazım. Üniversite mezunuyum. Önceden sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyordum. Bir süre muhasebecilik yaptım. Kendi işimin patronu olmak istiyordum. Eşimin desteğiyle burayı açtım. Şu anda günlük bin etek dikiyoruz."

Hilal Tultay ise yaklaşık bir yıldır tekstil atölyesinde kalite kontrol uzmanı olarak çalıştığını belirterek, "Kadın patronla çalışmak biraz daha farklı oluyor. Burada çalışanlar genellikle kadın." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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