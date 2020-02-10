Muş'ta kaçakçılıkla mücadele

10.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:20

Muş'ta gümrük kaçağı 52 cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, cep telefonu kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir araç içerisinde 52 akıllı cep telefonu ve 51 şeffaf koruyucu kap ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli yakalanmıştır. Her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir." denildi.

Kaynak: AA