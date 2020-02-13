Muş'ta kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

13.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:48

Muş'ta tütün kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda araçlar içerisinde kaçak olduğu tespit edilen 124 kilogram kıyılmış tütün, 354 tütün sarma makinesi 115 bin sigara filtresi, 9 bin paket tütün sarma kağıdı, 30 tütün sarma kutusu ele geçirilmiştir. Bir şüpheli ise yakalanmıştır."

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA