Muş'ta kaçak tütün operasyonu
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Bulanık, Muş, Güncel

Muş'ta kaçak tütün operasyonu

Muş'un Bulanık ilçesinde 276 kilogram tütün ile 42 bin makaron ele geçirildi.

01.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:24
Muş'ta kaçak tütün operasyonu

Muş'un Bulanık ilçesinde 276 kilogram tütün ile 42 bin makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş ve Bulanık Emniyet Müdürlüklerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda oluşturulan kontrol noktasında durdurulan bir kamyonette, 276 kilogram kıyılmış tütün, 42 bin makaron ve 31 paket sigara sarma kağıdı bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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