Muş'ta kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
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Muş, 3. Sayfa

Muş'ta kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

01.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:54
Muş'ta kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda araç içerisinde kaçak olduğu tespit edilen 276 kilogram kıyılmış tütün, 42 bin adet makaron, 31 paket sigara sarma kağıdının ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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