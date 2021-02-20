Muş'ta KAAN Projesi anlatıldı
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Muş'ta KAAN Projesi anlatıldı

20.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:32
Muş'ta KAAN Projesi anlatıldı

Muş'ta kurulan stantta Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) tanıtıldı ve broşür dağıtıldı.

Muş'ta kurulan stantta Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) tanıtıldı ve broşür dağıtıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan tanıtımda vatandaşlar bilgilendirildi.

Nizamülmülk Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Yavuz Selim İlkokulunda Özel Güvenlik Sınavı'na katılan adaylarda farkındalık oluşturmak amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğünce 'KADES', 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık', KOM Şube Müdürlüğünce 'parada sahtecilik', TEM Şube Müdürlüğünce 'bilgilendirme ve önleme faaliyeti', Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Mobil Bankacılık', Trafik Şube Müdürlüğünce 'trafik kuralları', Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce 'KAAN' Projesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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