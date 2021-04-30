Muş'ta jandarmanın ikna ettiği terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Muş'ta jandarmanın ikna ettiği terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Muş'ta jandarmanın ikna ettiği terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş'ta jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muş'ta jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teröristlerin güvenlik güçlerine teslim olması için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK adına Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten, 2009 yılında örgüte katılan "Sidar Agır" kod adlı terörist B.S, 26 Nisan'da Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bahse konu bölücü terör örgütü mensubu, 27 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

B.S, jandarmadaki işlemlerin ardından Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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