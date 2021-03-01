Muş'ta jandarma ekipleri kar nedeniyle güçlük çeken sürücülerin imdadına yetişti

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar ve tipi nedeniyle Muş-Bingöl kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına koştu.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar ve tipi nedeniyle Muş-Bingöl kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına koştu.

Kara yolunun 45. kilometresindeki, araçların mahsur kaldığı Buğlan Geçidi'ne giden ekipler, trafiğin akışını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için seferber oldu.

Araçları kurtaran ekipler, olası kazaların yaşanmaması için sürücülerin güvenli şekilde yola devam etmelerini sağladı.

Jandarma ekiplerine teşekkür eden tır sürücüsü Mehmet Yılmaz ise "Araçla yolda kaldık. Jandarmamız, devletimiz geldi bizleri kurtardı. Allah onlara zeval vermesin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız