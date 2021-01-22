Muş'ta jandarma 2020 yılındaki siper suçlarla mücadele faaliyetlerini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muş'ta jandarma 2020 yılındaki siper suçlarla mücadele faaliyetlerini açıkladı

22.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:16
Muş'ta jandarma 2020 yılındaki siper suçlarla mücadele faaliyetlerini açıkladı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği, 2020 yılında yapılan çalışmaları paylaştı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği, 2020 yılında yapılan çalışmaları paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından, 2020 yılı içerisinde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye'den erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan internet sitelerine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ettiği belirlenen 120 internet sitesinin, herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunların internet yoluyla erişim sağlanması suretiyle Türkiye'den oynanmasına imkan sağladıkları tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı bahis suçu kapsamında olan sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellenmesi sağlanmıştır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 226 ve 227'inci maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 4 internet sitesinin, herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, Türkiye'den internet yoluyla erişim sağlanmasına imkan sağladıkları tespit edilmiştir. Müstehcenlik ve fuhuş suçu kapsamında olan sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellenmesi sağlanmıştır. Cep telefonlarına gönderilen mesajlar ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan reklamlar aracılığıyla 2 bin lira destek verileceğinden bahisle, vatandaşları Oltalama metodu kullanarak dolandırmaya yönelik oluşturulduğu tespit edilen 2 internet sitesinin Türkiye'den erişime engellenmesi maksadıyla, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) müracaatta bulunulmuş olup, söz konusu siteye Türkiye'den erişime engellenmesi sağlanmıştır."

"Sosyal medya hesapları üzerinde yapılan açık kaynak araştırmaları neticesinde, herkese açık bir şekilde, 'Atatürk'e hakaret', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarını işlediği tespit edilen sosyal medya hesaplarının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilmiş olup, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılması sağlanmıştır."

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Oktay Kaynarca Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Rusya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta jandarma 2020 yılındaki siper suçlarla mücadele faaliyetlerini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:18:48. #1.14#
title