Muş'ta jandarma 2020 yılındaki siper suçlarla mücadele faaliyetlerini açıkladı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği, 2020 yılında yapılan çalışmaları paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından, 2020 yılı içerisinde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye'den erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan internet sitelerine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ettiği belirlenen 120 internet sitesinin, herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunların internet yoluyla erişim sağlanması suretiyle Türkiye'den oynanmasına imkan sağladıkları tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı bahis suçu kapsamında olan sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellenmesi sağlanmıştır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 226 ve 227'inci maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 4 internet sitesinin, herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, Türkiye'den internet yoluyla erişim sağlanmasına imkan sağladıkları tespit edilmiştir. Müstehcenlik ve fuhuş suçu kapsamında olan sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellenmesi sağlanmıştır. Cep telefonlarına gönderilen mesajlar ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan reklamlar aracılığıyla 2 bin lira destek verileceğinden bahisle, vatandaşları Oltalama metodu kullanarak dolandırmaya yönelik oluşturulduğu tespit edilen 2 internet sitesinin Türkiye'den erişime engellenmesi maksadıyla, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) müracaatta bulunulmuş olup, söz konusu siteye Türkiye'den erişime engellenmesi sağlanmıştır."

"Sosyal medya hesapları üzerinde yapılan açık kaynak araştırmaları neticesinde, herkese açık bir şekilde, 'Atatürk'e hakaret', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarını işlediği tespit edilen sosyal medya hesaplarının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilmiş olup, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılması sağlanmıştır."

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız