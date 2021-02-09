Son dakika haberi! Muş'ta itfaiyecilerin 'buz sarkıtı' mesaisi
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Son dakika haberi! Muş'ta itfaiyecilerin 'buz sarkıtı' mesaisi

09.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:49
Son dakika haberi! Muş'ta itfaiyecilerin 'buz sarkıtı' mesaisi

Edinilen son dakika haberine göre MUŞ'ta, ev ve iş yerlerinin çatılarında meydana gelen ve tehlike oluşturan buz sarkıtları, belediyenin itfaiye ekiplerince düzenli olarak temizleniyor.

MUŞ'ta, ev ve iş yerlerinin çatılarında meydana gelen ve tehlike oluşturan buz sarkıtları, belediyenin itfaiye ekiplerince düzenli olarak temizleniyor.

Muş Belediyesi itfaiye ekipleri, gece don sonrası bina ve iş yerlerinin çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının olası kazaya neden olmaması için gerekli tedbirleri alıyor. Kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için harekete geçen ekipler, apartman çatılarını tek tek inceliyor. İtfaiye aracının merdiveniyle çatılara ulaşan görevliler, kürek ve kırıcı malzemelerle buz sarkıtlarını kırarak, temizliyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği kentte, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını olası tehlikeye karşı temizlediklerini anlatan İtfaiye Müdürü Fahrettin Algan, "Vatandaşların yaşam alanlarında tehlike arz eden buz sarkıtlarını, itfaiye ekipleri olarak temizliyoruz. Çatılardaki buz sarkıntılarını kırıp, düşürmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken tabi ki diğer işlerimizi de aksatmıyoruz. Yangındır, afettir, kazadır yani bu gibi durumları da aksatmıyoruz. İkisi de beraber yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlikeli olduğunu belirten Halit Baysal, itfaiye ekiplerinin tehlikeyi ortadan kaldırdığını belirtti. 

Son dakika haberi! Muş'ta itfaiyecilerin 'buz sarkıtı' mesaisi
Son dakika haberi! Muş'ta itfaiyecilerin 'buz sarkıtı' mesaisi
Son dakika haberi! Muş'ta itfaiyecilerin 'buz sarkıtı' mesaisi
Son dakika haberi! Muş'ta itfaiyecilerin 'buz sarkıtı' mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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