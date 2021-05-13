Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
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Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi

Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Muş'ta sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

Muş'ta sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

İstasyon Caddesi Atatürk Parkı önünde HÜDA-PAR öncülüğünde bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Burada basın açıklamasını okuyan HÜDA-PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin'in dehşeti ve vahşeti yaşayan mübarek mekanlar olduğunu söyledi. İslam beldelerinin 80 yıla yakındır siyonist, gasıp bir güruhun saldırısıyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Çağlayan, "Yine bir Ramazan ayı ve yine 14 Mayıs günü olan işgalin resmen ilan edildiği tarihin yıl dönümü. Yine işgalci terör şebekesinin Kudüs ve Mescidi Aksa'ya karşı zalimane ve hunharca saldırıları. Ama hamdolsun. Bugün direniş cephesinden müjdeli haberler alıyoruz. Kudüs direniyor, Mescid-i Aksa direniyor, Şeyh Cerrah direniyor, İzzettin El Kassam ümmetin izzetini muhafaza ediyor. Telaviv, Beerşeba, Holon, Aşdod, Aşkelon, Yafa, Lod ve bir bütün olarak siyonistler kendi yaktıkları ateşin içerisinde yanıyor" dedi.

Direnişin artık işgalci terör rejiminin, siyonizmin ve emperyalizmin anlayacağı dilde konuşacağını ifade eden Çağlayan, "Direniş, Telaviv'in kalbine atılan füzelerle ve tamamen kendi planları doğrultusunda saati dahi şaşmadan cevap verebiliyor. Bütün dünyaya büyük bir gururla sundukları ve arkasına saklandıkları için kendilerini güvende hissettikleri demir kubbe, Gazze'den atılan füzelerle delik deşik olmuştur, kevgire dönmüştür. Hamdolsun. Direniş, bugün bütün ambargolara, ablukalara ve normalleşme diye yutturulan bütün ihanet girişimlerine rağmen sanıldığından çok daha donanımlı ve çok daha güçlüdür. Dün taş ile sapan ile başlayan direniş, bugün Telaviv ve siyonistlerin sığındıkları tüm mekanlar direnişin menzili içerisine girmiştir. İnşallah bundan sonra direniş çok daha güçlü olacaktır Allah'ın yardımıyla. Rabbimiz, direniş erlerinin güçlerine güç, cesaretlerine cesaret katsın" diye konuştu.

Basın açıklaması, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınması ve dua edilmesiyle sona erdi. - MUŞ

Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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