Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
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Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi

Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Muş'ta toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

Muş'ta toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

Belediye Meydanı'na araçlarla konvoy yaparak bir araya gelen STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Burada basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, "Bugün burada toplanmamızın nedeni gaspçı, katil İsrail devletinin gözbebeğimiz olan Mescid-i Aksa'ya saldırısı Kudüs'ü ilhak planıdır. 1941'den itibaren adım adım gerçekleştirdiği ilhak planını burada temin etmek, katil İsrail'in uygulamalarını kahrı perişan etmek için bugün buradayız" dedi.

"Kudüs tüm Müslümanların ortak sorunudur"

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Talip Tuğrul ise Siyonist terör örgütü İsrail'in Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediğini ve bugün de kutsal Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmediğini söyledi. Bugün ilk kıble olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin topraklarının işgal atında olduğunu kaydeden Tuğrul, "İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Efendimiz (SAS), 'Mescid-i Aksa'ya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamaz iseniz kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin' buyurmuşlardır. Zeytinyağı bir semboldür. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir. Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir. Kudüs demek Diyarbakır, Ankara ve İstanbul demektir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak, İstanbul'a, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır. Biz biliyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak Müslüman ya da değil tüm mazlumlarının dertleriyle dertlenmektir. Kudüs'e yürümek Müslümanların yeryüzünün Firavunlarının, Nemrutlarının, Ebu Leheblerinin zulümlerinden kurtuluşunun en önemli sembolüdür" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından bazı vatandaşlar ABD ve İsrail bayraklarını yaktı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması olaysız şekilde sona erdi. - MUŞ

Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi
Muş'ta İsrail zulmü protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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