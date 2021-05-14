Muş'ta İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına tepki

Muş'ta İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Muş İl Temsilciliği, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Muş İl Temsilciliği, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, dünyanın rutin hale gelen İsrail'in saldırılarının bir yenisine daha şahitlik ettiği belirtildi.

İsrail saldırılarına karşı tüm devletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının harekete geçmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail, sistematik işgal politikasını Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistin halkının evlerini gasp ederek sürdürürken, fanatik grupların birlik bayramı adı altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimi, Kudüs Müslümanlarının, kadın erkek, omuz omuza canları pahasına verdikleri mücadele ile engellendi. Öfkesini Gazze'ye yönelten İsrail, tarihini oluşturan kanlı katliamlara yenilerini ekledi. Gazze'ye düşen füzeler 14'ü bebek ve çocuk, 53 sivilin ölümüne, 320'den fazla Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan, sahilde piknik yapan aileleri, top oynayan çocukları füzeyle vurup keskin nişancılarla sağlık çalışanlarını hedef alan terör devleti İsrail'in bu pervasızlığının en büyük sorumlusu, kuşkusuz bu katliamların ve süregelen işgalin hesabını sormayan uluslararası toplumdur."

Devlet terörüne karşı Filistin halkının haklarını koruyacak yegane şeyin, onurunu kaybetmemiş insanlığın harekete geçmesi olduğu bildirilen açıklamada, "Unutulmamalıdır ki sessiz kalmak zulme ortak olmakla eşdeğerdir. Bu anlamda dünyanın tüm devletlerini ve sivil toplum kuruluşlarını, Ortadoğu'nun göbeğinde ABD desteğiyle büyümeye devam eden İsrail sorununa karşı bir araya gelmeye ve İsrail'den, bugüne dek imza attığı her bir katliamın hesabını sormaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği Erdoğan ile Dibeybe görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği Erdoğan ile Dibeybe görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
Kassam Tugayları'ndan intikam yemini: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız
Kassam Tugayları'ndan intikam yemini: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Özcan Deniz Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muş'ta İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 13:20:21. #1.14#

title