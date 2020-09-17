Muş'ta İslami İlimler Fakültesi inşaatı devam ediyor Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) kent merkezinde yaptırılan İslami İlimler Fakültesi'nin inşaatı devam ediyor.

Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) kent merkezinde yaptırılan İslami İlimler Fakültesi'nin inşaatı devam ediyor.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami İlimler Fakültesi'nin tamamlanmasıyla kentin, en kaliteli kamu binalarından birine kavuşacağını belirtti.

Teknolojik uygulamaların kullanılacağı binanın, akıllı ve çevreci binalar kategorisinde projelendirildiğini anlatan Polat, şöyle konuştu:

"2007'de kurulan üniversitemiz ne yazık ki kent meydanında herhangi bir yerleşke ya da irtibat noktasına sahip değil. Bu da halkımızın en çok eleştirdiği konuların başında geliyor. Öğrencilerin şehrin sosyal ve kültürel dokusuna, ekonomik hayatına müspet katkılar sunabilmesi için şehir merkezinde üniversitenin görünür olması herkesin arzusu. Kent merkezindeki yerleşkemize İslami İlimler Fakültesini yapıyoruz. İnşaatımız devam ediyor. Burada temel amaç üniversitemizin şehir merkeziyle olan irtibatını, ilişkisini kesinlikle elle tutulur ve gözle görülür şekilde devam ettirmektir. İnşallah nasip olursa 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerimizi ağırlamak istiyoruz."

Kaynak: AA