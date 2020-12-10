Muş'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
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Muş'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

10.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:54
Muş'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Muş'ta 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Muş'ta 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 5-7 Aralık'ta 2 iş yerinden 4 televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde olayları gerçekleştirdikleri belirlenen biri 17 yaşında 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen biri suça sürüklenen çocuk 4 şüpheli, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Ekipler, çalınan televizyonlardan 3'ünü bularak sahiplerine teslim etti.

Çalıntı televizyonları satın alan 3 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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