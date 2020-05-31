Muş'ta iş yerleri normalleşme sürecine hazırlanıyor Muş'ta koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen kafe, lokanta, restoran, kıraathane ve pastaneler normalleşme süreciyle yeniden açılışa hazırlanıyor.

Muş'ta koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen kafe, lokanta, restoran, kıraathane ve pastaneler normalleşme süreciyle yeniden açılışa hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 01 Haziran itibariyle iş yerlerinin açılacağını açıklaması üzerine kafe, lokanta, restoran, kıraathanelerde belirlenen tedbirler kapsamında hazırlıklarını tamamladı.

Sosyal mesafe kurallarına göre iş yerlerini düzenleyen işletmeciler, temizlik, dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Yaklaşık 2,5 aydan bu yana iş yerinin kapalı olduğunu ifade eden kafe işletmecisi Enes Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle yeni bir sürece başladıklarını söyledi.

İş yerini yarın açacağını belirten Aksoy, "Belirlenen kurallar kapsamında masalarımızı 1 metre 20 santimetreye göre ayarladık, çapraz oturma düzeni yaptık, dezenfekte işlemlerini bitirdik. Masalarımızın arasındaki mesafe önceden 70 santimetredeydi. Şu anda misafirlerimiz rahatsız olmasın diye aralarındaki payı uzattık. Vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde hem bize hem de kendilerine karşı sağlık kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Müşterilerimizin kapı girişinde dezenfekte işlemi yapmaları, maske ile gelmeleri önem taşıyor."

Kaynak: AA