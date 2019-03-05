Muş'ta "İş-Kur Kariyer Günleri" Etkinliği

Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) ile Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali İlker Gündüzöz, ekonominin çok önemli olduğunu, iş olmayınca insanların sıkıntıya girdiğini söyledi.

Üretime katkıda bulunan müteşebbisleri ödüllendireceklerini belirten Gündüzöz, "Üretim faktörü açısından gelişmenin anahtarı müteşebbis. Eğer müteşebbis gücü artarsa, eldeki imkanlar üretime dönebilir. Eğer müteşebbis yoksa istediğiniz kadar doğal kaynağınız olsun sermayeniz olsun ya da iş gücünüz olsun bunun bir anlamı yok. İş gücü ana temamız ama üretime bunları kazandıran müteşebbisleri ödüllendireceğiz." dedi.

Gündüzöz, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Bir fakülteyi bitirmek, diplomaya almak son derece önemli. Uzmanlaşma açısından bunun içini doldurmak da önemlidir. Sadece diploma sizi ihtisas sahibi kılmaz." diye konuştu.

İŞ-KUR Müdürü Mehmet Emin Taylan ise küreselleşen piyasanın kalifiye iş gücünün önemini artırdığını dile getirdi.

Başarılı iş adamlarına belge verilen programa Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da katıldı.

Kaynak: AA