Muş'ta "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi

Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında, "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında, "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıda, kentte geçici koruma, uluslararası koruma ve ikamet izni kapsamında ikamet eden yabancıların durumları görüşülerek istatistikleri paylaşıldı.

Toplantıya, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Göç İdaresi Müdürü Koray Avcı ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız