Muş'ta immün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi
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Muş'ta immün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi

Muş'ta immün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi
06.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:40

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yatırıldığı hastanede, immün plazma tedavisi uygulanarak sağlığına kavuşan Veli Karabulut, hastaneden alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yatırıldığı hastanede, immün plazma tedavisi uygulanarak sağlığına kavuşan Veli Karabulut, hastaneden alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Muş Devlet Hastanesinde koronavirüs teşhisi konan ve immün plazma tedavisi uygulanan Karabulut'un (40) tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan Karabulut, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Cihan Büyüksütçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, plazma tedavisi uyguladıkları kişiyi tabucu ettiklerini, 3 kişinin durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Bu süreçte sağlığına kavuşan hastaların diğer hastalar için bağış yapmasının önemli olduğuna vurgu yapan Büyüksütçü, şöyle konuştu:

"Bunun tedavide etkin bir rol oynadığına şahit olduk. Muş'ta ilk kez 4 hastaya bu tedaviyi uyguladık. Hasta bize gelmeden önce ciddi nefes darlığı, ateş ve öksürüğüyle birlikte kliniği seyretmekteydi. Biz güncel tedavileri uyguladık ama 7. gününde tedavilerin bir üst basamağa çıkması gerektiğini öngörüp hastanemizin tedavi takip biriminin koordinasyonuyla birlikte hastada plazma tedavisi uygun olabileceğini, hastanın fayda görebileceğine inandık ve nitekim üç gün önce hastaya tedavi verdikten sonra hızlı bir iyileşme gördük. Hastanın klinik durumu, laboratuvar değerleri gayet iyi ve kendi yürüyerek buradan çıkıp taburcu oldu."

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Karabulut ise yetkililere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, ihtiyaç halinde bağışçı olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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