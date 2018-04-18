Muş'ta İMKB İlkokulu Kermesi Yoğun İlgi Gördü

Muş'ta İMKB İlkokulunda geleneksel olarak her yıl düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü.

İMKB İlkokulu Okul Aile Birliğinin, okul idaresi işbirliğiyle düzenlediği kermesin 7'ncisi, yoğun katılımla yapıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenci velileri ve öğretmenlerce hazırlanan yöresel yemekler ile pasta ve börekler, elde edilen gelir okulun ihtiyaçlarında kullanılmak üzere satışa sunuldu.

Okul Müdürü Kemal Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri 7 yıldır kermes düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan elde edilen okulumuzda öğretmenlerin oluşturduğumuz bir komisyon tarafından okul ihtiyaçlarına göre kullanılacak. Velilerimiz tarafından canı gönülden katılım oluyor. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor. Öğretmen arkadaşlarımızın gayretleriyle velilerimizin tamamen kendi evlerinde kendi imkanlarıyla hazırlayıp getirdikleri yiyecekleri bugün burada sunumunu yaptık. Kermesimize katkısı olan başta öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Öğrenci velisi Sercan Ümit ise kermesin öğrencilerin dayanışma duygusunu, grup çalışması becerilerini de geliştirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Sosyal, kültürel faaliyetlere elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Düzenlenen bu kermes ile bir nebzede olsa okul ihtiyaçlarının gidermesinde kullanılacak olması biz velileri de yakından ilgilendiriyor. Hepimiz çocuklarımızın eksiksiz okullarda eğitim-öğretim görmesini isteriz."