Muş'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel
Muş'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Muş'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Muş'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu bahçesindeki programla devam etti.

İlkokul öğrencileri, programa katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz'e çiçek taktim etti.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Gündüzöz, yaptığı konuşmada, eğitim öğretim döneminin "hayırlı" olması temennisinde bulunarak öğrencilerin uzun aradan sonra okullarıyla buluştuğunu söyledi.

"Salgın nedeniyle okullarımızdan ve öğretmenlerimizden uzun süre ayrı kalmak" diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Eğitiminiz etkilenmesin diye devletimizin yoğun bir mücadelesi oldu. Ama biliyoruz ki okul ortamında eğitim almak eğitimin vazgeçilmez bir unsuru. Her türlü teknolojiyi de kullansanız, okul çatısı altında, arkadaşlarınızla eğitim görmek çok daha önemli. Bir anne ve babanın en önemli beklentisi çocuğunun hayatta başarılı ve mutlu olmasıdır. Bugün bir aradasınız, arkadaşlarınıza kavuşmanın mutluluğu içerisindesiniz. Okulda öğretmenlerimizin söylediği sosyal mesafe, hijyen, temizlik kurallarına riayet edelim ve sağlığımızı koruyalım. Ümidimiz karşımızda duran sevgili yavrularımız. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş, bu toprak için can vermiş tüm şehitlerimizi ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, başöğretmenimizi ve tüm dava arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum."

Milli Eğitim Müdürü Kıvanç ise 2021-2022 eğitim öğretim yılının sağlıklı, etkin, verimli ve hoşgörü ortamında geçmesini yürekten dileyerek, şöyle konuştu:

"İnsanın eğitildiği yer, kuşkusuz eğitim öğretim kurumlarıdır. Bu kurumların ilk basamağı olan ilköğretimin hızlı kalkınma süreci içerisindeki yeri ve önemi çok büyüktür. Çocuklarımızı milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri benimseyen, kendisine, ailesine ve topluma yararlı, bilgi teknolojilerini kullanabilen ve problem çözme yeteneği gelişmiş fertler olarak yetiştirmek temel hedefimiz olmalıdır."

Konuşmaların ardından, öğrenciler şiir ve şarkılar seslendirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Taş, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Muş'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Muş'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Muş'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Muş'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri
İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği

İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği

 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi

Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Mehmet Erdem Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Arda Turan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muş'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:55:23. #1.11#