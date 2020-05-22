Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler arttırıldı Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler arttırıldıRamazan Bayramı nedeniyle Muş'ta ilk kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler arttırıldı

Ramazan Bayramı nedeniyle Muş'ta ilk kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

İlk defa sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Muş'ta, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Kısıtlama öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Üçevler, Erzurum, Bingöl ve Bitlis olmak üzere 4 kontrol noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Kentin giriş ve çıkışlarında ki kontrol noktalarının yanı sıra merkezde ise yeni noktalar oluşturularak önlemler arttırıldı. Kontrol noktalarında ayrıca sağlık ekipleri de ateş ölçümü yapıyor. Güvenlik güçleri kısıtlama öncesi maske takma, araç içi kurallar, GBT ve diğer kontrolleri yapıyorlar. Kısıtlamada kontrol noktalarının dışında ise drone ile kent merkezinde uygulama yapılacak. Kısıtlama kurallarına uymayan vatandaşlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

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Kontrol noktasından detay

Noktada özel hareket polisinden detaylar

Ateş ölçümünden detaylar

Kimlik kontrolünden detaylar

Noktadan genel detaylar

Haber ve Kamera Muhammed Sami MARALMUŞ, (DHA)Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler arttırıldı

Ramazan Bayramı nedeniyle Muş'ta ilk kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

İlk defa sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Muş'ta, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Kısıtlama öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Üçevler, Erzurum, Bingöl ve Bitlis olmak üzere 4 kontrol noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Kentin giriş ve çıkışlarında ki kontrol noktalarının yanı sıra merkezde ise yeni noktalar oluşturularak önlemler arttırıldı. Kontrol noktalarında ayrıca sağlık ekipleri de ateş ölçümü yapıyor. Güvenlik güçleri kısıtlama öncesi maske takma, araç içi kurallar, GBT ve diğer kontrolleri yapıyorlar. Kısıtlamada kontrol noktalarının dışında ise drone ile kent merkezinde uygulama yapılacak. Kısıtlama kurallarına uymayan vatandaşlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

---------------

Kontrol noktasından detay

Noktada özel hareket polisinden detaylar

Ateş ölçümünden detaylar

Kimlik kontrolünden detaylar

Noktadan genel detaylar

Haber ve Kamera Muhammed Sami MARAL MUŞ, (DHA)

Kaynak: DHA