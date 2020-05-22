Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirler artırıldı
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Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirler artırıldı

Muş'ta ilk kez Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirler artırıldı
22.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:46

Muş'ta ilk kez Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Ramazan Bayramı nedeniyle 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, Muş'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçevler ile Erzurum, Bingöl ve Bitlis il sınırlarında oluşturulan 4 kontrol noktasında denetim yapıyor. 

Kimlik kontrolü yapan güvenlik güçleri, vatandaşların maske takıp takmadıkları ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor. Kent merkezlerindeki uygulama noktalarında da sağlık ekipleri, vatandaşların ateşlerini ölçüyor.

Kısıtlama süresince kent merkezinde, dronla da uygulama yapılacağı, yasaklara uymayan vatandaşlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı bildirildi.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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