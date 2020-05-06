Muş'ta ilk defa plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'ta ilk defa plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu oldu

Muş'ta ilk defa plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu oldu
06.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:35

Muş Devlet Hastanesi'nde ilk defa uygulanan plazma donör tedavisi ile yeniden sağlığına kavuşan 40 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde ilk defa uygulanan plazma donör tedavisi ile yeniden sağlığına kavuşan 40 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi başarılı şekilde tamamlanan hastalar taburcu olmaya devam ediyor. Hastanede ilk defa 4 hastaya uygulanan ve başarı elde edilen plazma donör tedavisi ile ilk hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu olan 40 yaşındaki Veli Karabulut, devlete ve sağlık personellerine teşekkür etti. Hastalara uygulanan tedaviyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Cihan Büyüksütcü, 4 plazma tedavisi uyguladıkları hastadan üçünün genel durumunun iyiye gittiğini ve onuncu günündeki bir hastayı taburcu etmeyi başardıklarını kaydetti. Tedavinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Büyüksütcü, "Ve bu süreçte insanların tedavi olabilmesi, sonrasında iyileşen hastaların geri dönüp plazma bağışı yapabilmesi açısından çok önemli. Bunun da tedavide etkin bir rol oynadığına şahit olduk. Burada en önemli nokta iyileşmesini tamamlayan hastaların 14 gün geçtikten sonra benzer şekilde diğer hastaların tedavisine yardımcı olabilmek amacıyla onları plazma bağışına yönlendirmeyi de bekliyoruz. Bu konuda uygun hastaların, kimin plazma donör olabileceğine kanaat getirip, gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Bundan sonrada benzer tedavilere devam edeceğiz." dedi.

"İlk defa 4 hastaya plazma uyguladık"

Muş'ta ilk defa korona virüse yakalanan 4 hastaya plazma tedavisi uyguladıklarını belirten Dr. Büyüksütcü, "Muş ilinde bunu tedarik edebileceğimiz kendi ünitemiz yok. Biz ilk defa 4 hastaya uyguladık. Bu bizim için de bir ilk oldu. Dört hastadan birini bugün başarılı bir şekilde taburcu edebilme şansına sahip olduk. Hastanın klinik durumu, laboratuvar değerleri gayet iyi ve kendi yürüyerek buradan çıkıp taburcu oldu. Bu uygulama Muş'ta ve bölgede birçok hastanenin henüz yeni yeni oturtmaya çalıştığı bir dönemde biz bunu başarıp uygulayabildik ve hastayı da taburcu edebildik." ifadelerini kullandı.

Hastanın yatışının yedinci gününde plazma tedavisi kararı aldıklarını ifade eden Dr. Büyüksütcü, "Bize gelmeden önce ciddi nefes darlığı, ateş ve öksürüğüyle birlikte kliniği seyretmekteydi. Biz güncel tedavileri uyguladık ama yedinci gününde tedavilerin bir üst basamağa çıkması gerektiğini öngörerekten hastanemizin tedavi takip biriminin koordinasyonuyla birlikte hastada plazma tedavisi uygun olabileceğini, hastanın fayda görebileceğine inandık ve nitekim üç gün önce hastaya tedavi verdikten sonra hızlı bir iyileşme gördük. Öncelikle Bakanlığımız, Sayın Valimiz, Sayın Vekilimiz ve Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt hocam olmak üzere Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne hastanemiz olarak teşekkür ederim. Bizden gece gündüz desteklerini esirgemediler." diye konuştu.

Yeniden sağlığına kavuşarak alkışlar arasında taburcu olan Veli Karabulut ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kendisinin ihtiyaç duyulduğu halde bağışçı olabileceğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Haberler
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
'Yeni vaka sayısında artış oldu' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Nur Yerlitaş Hatice Çarpar Gülşen Yüksel
Spor Arda Turan Ersun Yanal Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Muş'ta ilk defa plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 20:10:38. #1.14#
title