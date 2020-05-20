Muş'ta iki yerleşim yeri karantinaya alındı
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Muş'ta iki yerleşim yeri karantinaya alındı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya veldesi ve Günbatmaz köyü korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Muş'ta iki yerleşim yeri karantinaya alındı
20.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:27

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya veldesi ve Günbatmaz köyü korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) pozitif vaka çıkması ve temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesi ile Günbatmaz köyünün 14 gün süre ile karantinaya alındığı belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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